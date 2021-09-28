Минский застройщик возведет новый ЖК возле Гребного канала в Бресте

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Пресс-служба Брестского исполкома распространила рендеры застройки на улице Октябрьской революции. Договор аренды на указанный участок выиграл минский застройщик «Айронинвестпроект».

Источник: t.me/Rogachuk

Новый жилой комплекс появится в первой линии застройки напротив Гребного канала в Бресте. По информации исполкома, здесь возведут многоквартирные дома со встроенными помещениями общественного назначения.

В «Айроне» информацию подтвердили. О сроках строительства и ценах на жилье пока не сообщается.
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Тэги: Айрон застройка строительство Город: Брест

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