Жительница Верхнедвинского района с кулаками напала на милиционеров
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В Верхнедвинском районе женщина ударила сотрудника милиции, сообщили в областном УВД.
По сообщению областной милиции, 46-летняя жительница Верхнедвинского района, распивая в компании сестры спиртные напитки, вызвала милицию и стала оскорблять правоохранителей. Сотрудники РОВД несколько раз сделали сельчанке и ее родственнице замечание и предупредили об их противоправном поведении. В ответ женщина не успокоилась и с кулаками напала на милиционеров.
В результате участковый получил удар рукой в лицо, а сотруднику ГАИ она испортила форменное обмундирование.
В отношении сельчанки возбуждено уголовное дело.