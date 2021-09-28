Жительница Верхнедвинского района с кулаками напала на милиционеров

В Верхнедвинском районе женщина ударила сотрудника милиции, сообщили в областном УВД.

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По сообщению областной милиции, 46-летняя жительница Верхнедвинского района, распивая в компании сестры спиртные напитки, вызвала милицию и стала оскорблять правоохранителей. Сотрудники РОВД несколько раз сделали сельчанке и ее родственнице замечание и предупредили об их противоправном поведении. В ответ женщина не успокоилась и с кулаками напала на милиционеров.

В результате участковый получил удар рукой в лицо, а сотруднику ГАИ она испортила форменное обмундирование.

В отношении сельчанки возбуждено уголовное дело.