Правозащитники сообщают о задержаниях нескольких сотрудников предприятий в Новополоцке

Несколько сотрудников предприятий задержаны в Новополоцке 28 сентября, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Так, утром сотрудники КГБ задержали на рабочем месте инженера планово-договорного сектора ОАО «Нафтан» Наталью Усько. Около 12 часов на рабочем месте был задержан электромонтер завода «Полимир» Дмитрий Кайро — его увезли домой для проведения обыска. Обыск прошел дома у машиниста насосов установки риформинга № 5 ОАО «Нафтан» Сергея Плиговки, он доставлен на допрос, передает БелаПАН.

27 сентября прошел обыск на работе и дома у инженера-конструктора, заместителя председателя первичной организации Белорусского независимого профсоюза работников ОАО «Нафтан» Александра Болонкина. Он не задержан. В рамках какого дела проводились процессуальные действия, неизвестно.

21 сентября прошел обыск в квартире председателя первичной организации БНП работников ОАО «Нафтан» Ольги Бритиковой и в офисе профсоюза. Позже Бритикова была отпущена.

Двое членов профсоюза в Новополоцке — Андрей Березовский и Роман Шкодин — были арестованы на 7 и 15 суток по ст. 19.11 КоАП (распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность). 20 сентября суд Новополоцка по этой же статье оштрафовал на 30 базовых величин (870 рублей) председателя БНП Максима Познякова за перепост в «Фейсбуке» материала, признанного в Беларуси экстремистским.

По данным правозащитников, 21—23 сентября прошла волна задержаний заводчан и стачкомовцев предприятий «Гродно Азот», Белорусского металлургического завода, Белорусской железной дороги и «Нафтана». 13 человек были задержаны и помещены в СИЗО КГБ и Гомельское СИЗО № 3.

26 сентября на государственном телевидении вышел сюжет о задержанных рабочих, где сообщалось, что 21 сентября организация «Рабочы рух» («Рабочее движение») была признана экстремистской, а 13 задержанным вменяется совершение преступления по ст. 356 Уголовного кодекса (измена государству). Также сообщалось о возбуждении уголовного дела за создание экстремистского формирования (ст. 361-1 УК), в отношении некоторых задержанных — по ст. 357 УК (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти).

28 сентября стало известно, что двое задержанных освобождены — Андрей Башан (цех «Аммиак-3» ОАО «Гродно Азот») и Вадим Ефименко (завод «Химволокно» ОАО «Гродно Азот»). За решеткой остаются 11 человек: Сергей Шелест (бывший аппаратчик цеха «Аммиак-3»), Андрей Погерило (бывший слесарь-ремонтник цеха «Аммиак-3»), Владимир Журавко (бывший оператор ДПУ цеха «Аммиак-3»), Валентин Тереневич (сотрудник завода «Химволокно», зампредседателя БНП «Гродно Азота»), Дмитрий Елисеев (БМЗ), Светлана Зыль (бывшая сотрудница БМЗ), Александр Гашников (БМЗ), Сергей Дзюба (Белорусская железная дорога), Максим Сакович (БЖД), Анна Аблаб (БЖД), Александр Капшуль (бывший юрисконсульт завода «Полимир» ОАО «Нафтан»).