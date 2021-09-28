На витебскую студентку возбудили уголовное дело за надпись «БЧБ жыве!»

Витебскую студентку за надпись «БЧБ жыве!», которую она нанесла на канализационный коллектор, сначала «попросили уйти» из университета, а потом оштрафовали на 90 базовых величин. Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», суд посчитал, что она «снизила эстетические характеристики этого имущества».

Фото: spring96.org

В суде Октябрьского района Витебска рассматривали уголовное дело по статье 341 УК РБ «Осквернение сооружений и порча имущества» в отношении бывшей студентки художественно-графического факультета Витебского университета Юлии Олейник.

Согласно материалам дела, утром 30 мая этого года девушка сделала надпись при помощи аэрозольной краски золотистого цвета на канализационном коллекторе, который размещен на эстакадном переходе между улицей Правды и проспектом Фрунзе.

По мнению прокурора, своими действиями девушка «снизила эстетические характеристики этого имущества, что привело к необходимости ликвидации названных надписей путем закрашивания».

Свидетелем выступала юрисконсульт «Витебскводоканала», которому принадлежит коллектор. Она рассказала, что ущерб предприятию составил 28 рублей и 17 копеек. Деньги пошли на бензин, зарплату маляру и на приобретение 6 килограмм акриловой краски. Адвокат обвиняемой сомневался, что на закрашивание маленького участка трубы нужно было именно 6 килограмм краски.

Обвиняемая три дня находилась в витебском изоляторе по этому делу.