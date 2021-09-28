В Беларуси за сутки официально зарегистрировано 1955 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1955 пациентов с COVID-19, выписано 1469 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По официальным данным, зафиксировано 12 смертей, связанных с коронавирусной инфекцией.

27 сентября пресс-служба сообщила о 1946 новых случаях коронавируса, 26 сентября — о 1974, 25-го — о 1987, 24-го — о 1994 (суточный рекорд), 23 сентября — о 1973, 22-го — о 1989, 21-го — о 1917, 20-го — о 1941 заболевшем.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 534 104 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 516 030 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4114 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 10 387 тестов на коронавирус, что в 1,8 раза меньше, чем днем ранее (19 603) и втрое меньше, чем двумя днями ранее (32 739). Всего в стране проведено 8 425 138 тестов.

По информации Минздрава, более 2 млн 67 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 1 млн 584 тыс. прошли полный курс вакцинации.