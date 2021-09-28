Около 360 нелегалов со стороны Беларуси не впустили за сутки в страны ЕС

За минувшие сутки в страны Европейского союза не впустили 357 мигрантов, намеревавшихся незаконно пересечь границу с территории Беларуси.

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщает, что 27 сентября зафиксировали 339 попыток незаконного перехода границы со стороны Беларуси. Задержали 15 граждан Ирака, остальных в страну не впустили. Кроме того, за пособничество в нелегальном пересечении границы задержали четырех иностранцев — граждан Беларуси, Грузии, Сирии и Таджикистана.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщает, что за минувшие сутки пресечены попытки незаконного пересечения границы 17 иностранцами. Мигрантов наблюдали на белорусской стороне на участках границы, прилегающих к Швенчёнскому и Варенскому районам, а также к Друскининкайскому муниципалитету.

Новостной портал LSM со ссылкой на Государственную пограничную охрану Латвии сообщил, что 27 сентября незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу пытались 16 иностранцев. Никого не задержали и в страну не впустили.

Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.392 нелегальных мигранта. За это же время 38 человек были пропущены по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 390 иностранцев, незаконно пересекших границу.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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