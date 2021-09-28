На вершине главных толстосумов планеты новый человек

/ Экономика
Просмотров: 103

В новом рейтинге forbes произошли изменения. Десятку самых богатых людей планеты вновь возглавил основатель космической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск.

Топ-10 сегодня выглядит так:

  1. Илон Маск (США) — 203,4 млрд долларов;
  2. Джефф Безос (США) — 197,7 млрд;
  3. Бернар Арно и семья (Франция) —  175,8 млрд;
  4. Билл Гейтс (США) —  131,0 млрд;
  5. Марк Цукерберг (США) — 126.4 млрд;
  6. Ларри Пейдж (США) — 120,7 млрд;
  7. Ларри Эллисон (США) — 119,6 млрд;
  8. Сергей Брин (США) — 116,3 млрд;
  9. Уоррен Баффет (США) — 101,5 млрд;
  10. Мукеш Амбани (Индия) — 98,5 млрд.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: самые богатые люди Персона: Илон Маск Джефф Безос Бернар Арно Марк Цукерберг Ларри Пейдж Ларри Эллисон Сергей Брин Уоррен Баффет Мукеш Амбани