На вершине главных толстосумов планеты новый человек
В новом рейтинге
Топ-10 сегодня выглядит так:
- Илон Маск (США) — 203,4 млрд долларов;
- Джефф Безос (США) — 197,7 млрд;
- Бернар Арно и семья (Франция) — 175,8 млрд;
- Билл Гейтс (США) — 131,0 млрд;
- Марк Цукерберг (США) — 126.4 млрд;
- Ларри Пейдж (США) — 120,7 млрд;
- Ларри Эллисон (США) — 119,6 млрд;
- Сергей Брин (США) — 116,3 млрд;
- Уоррен Баффет (США) — 101,5 млрд;
- Мукеш Амбани (Индия) — 98,5 млрд.
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