На вершине главных толстосумов планеты новый человек

В новом рейтинге forbes произошли изменения. Десятку самых богатых людей планеты вновь возглавил основатель космической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск.

Топ-10 сегодня выглядит так:

Илон Маск (США) — 203,4 млрд долларов; Джефф Безос (США) — 197,7 млрд; Бернар Арно и семья (Франция) — 175,8 млрд; Билл Гейтс (США) — 131,0 млрд; Марк Цукерберг (США) — 126.4 млрд; Ларри Пейдж (США) — 120,7 млрд; Ларри Эллисон (США) — 119,6 млрд; Сергей Брин (США) — 116,3 млрд; Уоррен Баффет (США) — 101,5 млрд; Мукеш Амбани (Индия) — 98,5 млрд.

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