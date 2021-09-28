Биржа: рубль упал ко всем основным валютам
Вторничные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением всех основных иностранных валют.
Доллар поднялся на 0,006 пункта — 2,5 белорусского рубля, евро на 0,0031 пункта — 2,9206 белорусского рубля, а российский рубль на 0,008 пункта — 3,4446 белорусского рубля за 100 российских.
На прошедшей рабочей неделе (20-24 сентября) на БВФБ сразу четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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