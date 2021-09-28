Двух могилевчан отправили в колонию за «призывы к расправе над милиционерами»

Жители Могилева Сергей Прус и Дмитрий Бондарев приговорены к пяти годам колонии усиленного режима за призывы к расправе над сотрудниками милиции.

Могилевский областной суд (судья Ирина Теплова) 27 сентября признал их виновными «в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и вражды по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц» на основании ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Согласно обвинению, двое молодых людей, «будучи в состоянии алкогольного опьянения, действуя в группе, умышленно, с целью разжигания иной социальной вражды и вражды по признаку иной социальной принадлежности, совершили согласованные действия по совместному созданию и размещению на интернет-странице социальной сети Instagram видеоролика, склоняющего неопределенный круг лиц к непосредственному совершению агрессивных противоправных действий, сопровождающихся применением насилия в отношении сотрудников ОМОН УВД Могилевского облисполкома».

«Молодые люди призывали на видео избивать сотрудников ОМОН и других правоохранителей, — сообщала прокуратура. — В этом же ролике было показано их участие в несанкционированных массовых мероприятиях с протестной атрибутикой. После свой поступок фигуранты уголовного дела объяснили алкогольным опьянением и влиянием на них информации от деструктивных групп в социальных сетях».

На судебном заседании обвиняемые вину в совершенном признали полностью. У одного из них имеется инвалидность.

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 106 УК в отношении Бондарева судом «применены принудительные меры безопасности и лечения как к лицу, совершившему преступление в состоянии уменьшенной вменяемости», сообщает сайт Верховного суда.