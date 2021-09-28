«Проблемных вопросов много». Лукашенко подверг критике проект новой Конституции

Александр Лукашенко считает, что над проектом новой Конституции еще необходимо существенно поработать. Об этом он заявил сегодня на специально созванном совещании .

«Не могу не остановиться на спорных моментах, — приводит слова правителя его пресс-служба. — Я не нашел переходных положений, дающих ответы на вопросы, как будут действовать органы власти после принятия Конституции, как будет формироваться Всебелорусское народное собрание, как будет работать уполномоченный по правам человека?»

Он также обратил внимание на то, что в проекте «не предусмотрены декреты». Поэтому, по его словам, могут возникнуть вопросы: что будет с уже изданными?

Также, считает Лукашенко, «нет ответа, каким будет механизм проведения выборов в единый день голосования при досрочном роспуске палат парламента».

Белорусский правитель подчеркнул, что назвал не все проблемные вопросы — их значительно больше.

«Одним словом, нам есть что обсудить. Мы должны бережно и рационально отнестись к предложениям, которые по тем или иным причинам не учтены в подготовленном проекте. Кроме того, убежден, что поступят предложения и в ходе всенародного обсуждения», — подчеркнул Лукашенко.