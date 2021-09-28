Автовладельцам насчитали авансовый платеж по транспортному налогу

Министерство по налогам и сборам насчитало авансовый платеж по транспортному налогу в отношении физлиц - владельцев транспортных средств.

Как отметили в ведомстве, к данной категории относятся граждане, на которых по состоянию на 1 января были «зарегистрированы транспортные средства, не получившие разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого уплачена государственная пошлина».

Физлица должны будут произвести оплату на «основании извещения налогового органа, которое будет направлено в адрес физических лиц по почте либо в личный кабинет плательщика (при его наличии) не позднее 1 ноября 2021 года» (срок уплаты — не позднее 15 декабря).

«В то же время, произвести уплату авансового платежа возможно и до получения соответствующего извещения через систему ЕРИП (в том числе посредством интернет-банкинга, мобильного банкинга, отделений банков и почтовой связи либо через электронный сервис «Личный кабинет плательщика»)», — отметили в министерстве.

Более подробную информацию о порядке налогообложения транспортным налогом можно получить здесь .

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