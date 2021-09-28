Гродненскому блогеру Vadimati предъявлено обвинение по двум уголовным статьям

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Гродненскому блогеру Вадиму Ермашуку (Vadimati) предъявили официальное обвинение, сообщают местные правозащитники.

Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса — 368 (оскорбление президента Республики Беларусь) и 370 (надругательство над государственными символами). По ст. 368 Ермашуку грозит до четырех лет лишения свободы, по ст. 370 — до трех лет. Он будет этапирован в Гродно.

Блогера, напомним, заключили под стражу 24 сентября, за день до окончания срока административного ареста.

16 августа Ермашука задержали, а 19 августа суд арестовал его на 25 суток по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). 9 сентября блогера наказали еще 15 сутками ареста за якобы звонок в службу «115» 13 августа и нецензурные высказывания в адрес ЖКХ и горисполкома. В общей сложности Ермашук уже провел за решеткой более 40 суток. Он находился в ИВС в Щучине (Гродненская область).

16 сентября стало известно, что блогер проходит подозреваемым по ст. 368 и 370 УК.

Вадим Ермашук — instagram-блогер и продавец на рынке. Активно занимается рекламой местного бизнеса. 27 октября 2020 года суд Октябрьского района Гродно оштрафовал его на 20 базовых величин (тогда 540 рублей) за участие в Марше гродненцев 30 августа. Блогер высказывался против насилия, поддерживал политзаключенных и посещал суды по «политическим» делам.

 

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Тэги: репрессии

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