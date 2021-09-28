Лукашенко выступил против расширения льгот

Выступая перед участниками совещания об изменении Конституции Александр Лукашенко высказал категорически против расширения льгот.

Так, как передает его пресс-служба, он согласился, что необходимо «сохранить преемственность социальной политики государства и даже заметно повысить уровень социальной защищенности граждан». Однако, отметил Лукашенко, в этом вопросе «есть опасность скатиться к льготированию всего и вся».

«Вот этого допустить нельзя ни в коем случае. Социальная защищенность — это не есть расширение льготирования», — считает правитель.