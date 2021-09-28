УЕФА не будет преследовать клубы, которые хотели организовать Суперлигу

Союз европейских футбольных ассоциаций не будет преследовать клубы, которые заявили о создании Суперлиги. Об этом в своем микроблоге пишет достаточно информированный журналист Танкерди Палмери.

По данным его источников, все санкции в виде штрафов сняты с клубов сняты, разбирательства по делам каждой команды признаны недействительными.

О создании нового турнира было заявлено в ночь на 19 апреля. Свое участие подтвердили английские «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Ранее сообщалось, что президенты ФИФА и УЕФА резко раскритиковали намерения некоторых клубов из элитных дивизионов Европы создать Суперлигу