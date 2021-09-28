Огромные очереди на границе никуда не исчезли

Огромные очереди большегрузных автомобилей остаются на границе Беларуси со странами Евросоюза.
По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении сейчас стоит более 1020 фур:
Каменный Лог — более 250;
Привалка — более 230;
Видзы — более 180;
Котловка — более 180;
Бенякони — более 180.
На границе с Латвией ожидают своей очереди более 320 грузовиков:
Урбаны — более 190;
Григоровщина — более 130.
Несколько меньше «колейка» на польском направлении:
Брузги — более 160;
Берестовица — более 50;
Козловичи — более 50.
Напомним, из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.