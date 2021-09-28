Огромные очереди на границе никуда не исчезли

/ Общество
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Огромные очереди большегрузных автомобилей остаются на границе Беларуси со странами Евросоюза.

По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении сейчас стоит более 1020 фур:

  • Каменный Лог — более 250;
  • Привалка — более 230;
  • Видзы — более 180;    
  • Котловка — более 180;             
  • Бенякони — более 180.            

На границе с Латвией ожидают своей очереди более 320 грузовиков:

  • Урбаны — более 190;
  • Григоровщина — более 130.   

Несколько меньше «колейка» на польском направлении:

  • Брузги — более 160;
  • Берестовица — более 50;
  • Козловичи — более 50.

Напомним, из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

 

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Тэги: очереди фур на границе