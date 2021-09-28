Огромные очереди на границе никуда не исчезли

Огромные очереди большегрузных автомобилей остаются на границе Беларуси со странами Евросоюза.

По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении сейчас стоит более 1020 фур:

Каменный Лог — более 250;

Привалка — более 230;

Видзы — более 180;

Котловка — более 180;

Бенякони — более 180.

На границе с Латвией ожидают своей очереди более 320 грузовиков:

Урбаны — более 190;

Григоровщина — более 130.

Несколько меньше «колейка» на польском направлении:

Брузги — более 160;

Берестовица — более 50;

Козловичи — более 50.

Напомним, из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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