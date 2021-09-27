Замминистра иностранных дел Алейник встретился с послом Италии

«Актуальные темы белорусско-итальянского сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере», обсудили 27 сентября в Минске заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник и посол Италии Марио Бальди, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Фото: МИД Беларуси

Стороны «также затронули вопросы отношений по линии Европейского союза». Подробности не приводятся. Посольство Италии о переговорах пока не сообщает, передает БелаПАН.

Предыдущая встреча Алейника и Бальди состоялась 25 марта. Они обсудили «состояние белорусско-итальянских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня».

11 марта Алейник, Бальди вместе с послами Турции и Южной Кореи обсудили вопросы реформирования Совета безопасности ООН.

Италия как член ЕС присоединилась к санкциям против белорусских властей, как член ЕС и «Большой семерки» осудила вынужденную посадку в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.

Евросоюз обвиняет власти в Минске в организации нелегальной миграции из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу.