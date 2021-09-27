Бывшего главного инженера «Бабушкиной крынки», его жену и друга судят за махинации

В Могилеве 27 сентября огласили приговор бывшему главному инженеру ОАО «Бабушкина крынка» Дмитрию Фирсову, его жене Татьяне и их знакомому Леониду Маслюкову, сообщает пресс-служба Верховного суда.

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Дмитрий Фирсов в должности главного инженера ОАО «Бабушкина крынка» работал с октября 2013 года. Он же возглавлял на предприятии конкурсную комиссию по закупкам. По версии обвинения, Дмитрий Фирсов от имени «Бабушкиной крынки» покупал у фирм, подконтрольных его жене и другу товары по необоснованно завышенным ценам.

Первый раз группу судили еще в июле 2019. Тогда им назначили большие сроки по обвинению в завладении имуществом молочного предприятия на сумму 417 тысяч рублей.

Сейчас их судили за покушение на завладение имуществом предприятия на сумму 292 тысячи рублей, совершенном должностным лицом с использованием своих служебных полномочий организованной группой, в особо крупном размере. Преступление они не смогли довести до конца, так как оперативники раскрыли схему.

Всех троих вновь признали виновными. Дмитрия Фирсова осудили еще и за превышение служебных полномочий. С учетом прошлого наказания его окончательно приговорили к 11 годам и 6 месяцам усиленного режима. Татьяна Фирсова получила семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Леониду Маслюкову назначили восемь лет в колонии усиленного режима.

Кроме того обвиняемых обязали возместить ОАО «Бабушкина крынка» 292 тысячи рублей причиненного вреда и на пять лет запретили занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей и юридически значимых действий. С Дмитрия Фирсова дополнительно взыскали еще 17,9 тысячи рублей в пользу бывшего работодателя.