Автомобильное топливо в Беларуси дорожает с 28 сентября
С 28 сентября в Беларуси максимальные розничные отпускные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку, сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».
С 28 сентября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро
Это двадцать девятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 21 сентября: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.
В 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019-м — 28, 2018-м — 27.