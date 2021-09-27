Лукашенко подписал указ о добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии

Александр Лукашенко 27 сентября подписал указ № 367 «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии», сообщили в его пресс-службе.

Согласно документу, с 1 октября 2022 г. работники смогут уплачивать дополнительный страховой взнос на накопительную пенсию в размере до 10 % заработка (в дополнение к обязательному страховому взносу в бюджет Фонда социальной защиты населения в размере 1 % зарплаты).

Вместе с тем работодатели будут обязаны делать соразмерные взносам работников доплаты (но не более чем 3 %) на накопительные пенсии из средств, предусмотренных на уплату обязательного 28 %-го взноса в бюджет ФСЗН.

Участвовать в новой системе страхования смогут работающие граждане, которым до достижения общеустановленного пенсионного возраста остается не менее 3 лет. Накопленные средства они будут получать равными долями ежемесячно на протяжении 5 или 10 лет.

Осуществлением добровольного пенсионного страхования будет заниматься РУСП «Стравита».