Киев назвал «необоснованными инсинуациями» последние заявления Лукашенко в адрес Украины

Официальный Киев резко отреагировал на последние заявления Александра Лукашенко в адрес Украины.

«В очередной раз стали свидетелями необоснованных инсинуаций в адрес Украины со стороны Александра Лукашенко», — говорится в комментарии украинского МИД, который поступил в БелаПАН.

«Очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики об угрозах со стороны стран Запада и Украины в частности, — считают во внешнеполитическом ведомстве. — Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России».

«Именно со стороны Российской Федерации сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного нам белорусского народа», — подчеркивается в комментарии.

По мнению Киева, в Минске на самом деле необходимо задуматься над тем, чтобы «сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России».

МИД в очередной раз заявил, что Украина «никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси», «никогда не будет создавать никаких угроз безопасности белорусскому народу».

«В то же время мы всеми силами и средствами и далее будем защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции. Мы это делаем не против кого-то, а исключительно потому, что видим будущее Украины в объединенной семье свободных европейских народов, где ценность жизни, человеческое достоинство и демократический выбор нерушимы», — подчеркивает официальный Киев и выражает уверенность, что такое же будущее «отвечает интересам Беларуси».

Александр Лукашенко на встрече с представителями силового блока 27 сентября поручил особое внимание уделить смежному с Украиной участку государственной границы. «У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, — там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно (и не только беглых) работе по Беларуси, как говорят спецслужбы», — заявил он.

По словам Лукашенко, сами украинские пограничники обнаруживают тайники с оружием у границы с Беларусью. «Если эти тайники для мероприятий на территории Украины, то их не надо тащить к нашей границе. Они бы спрятали где-нибудь в другом месте. Ясно, мы видим признаки неприличных действий в отношении Беларуси. Об этом уже немало сказано», — считает он.

«Особое внимание украинскому участку — что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», — заявил Лукашенко.

Эта тема, по его словам, неоднократно обсуждалась на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.