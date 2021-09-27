Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще шесть человек

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще шесть человек. Соответствующее совместное заявление опубликовано на правозащитном сайте spring96.org.

Политзаключенными признаны Никита Зимин, Денис Лазовский, Олег Буйкевич, Олег Хичов, Евгений Крачковский (под стражей на основании части 1 статьи 342 Уголовного кодекса — групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) и Сергей Думава (осужден на девять лет лишения свободы в колонии усиленного режима по частям 1 и 3 статьи 293 УК — организация массовых беспорядков, обучение или иная подготовка лиц к участию в массовых беспорядках либо финансирование этой деятельности, статье 341 УК — осквернение сооружений и порча имущества).

Правозащитники считают их преследование и лишение свободы «политически мотивированными, связанными с мирной реализацией выражения мнения». Они требуют немедленно освободить этих людей и прекратить их уголовное преследование, декриминализовать диффамационные правонарушения и отменить статьи УК, предусматривающие ответственность за оскорбление государства, государственных символов и должностных лиц. Авторы заявления также настаивают на освобождении всех политзаключенных и прекращении политических репрессий против граждан страны.

Заявление подписали лишенные государственной регистрации правозащитный центр «Весна», Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский ПЕН-центр, организации Lawtrend и «Правовая инициатива», а также зарегистрированное республиканское правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский комитет» и Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.

Всего в стране насчитывается 691 политзаключенный.