Макей заявил на сессии ООН об убийствах беженцев поляками и прибалтами

По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, в Польше и балтийских государствах якобы убивают беженцев и их тела тайком ночью перетаскивают на белорусскую территорию.

Фото: mfa.gov.by

Министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, высказал свое мнение о миграционном кризисе на границе Беларуси и стран Евросоюза. Текст выступления приведен в «Твиттере» МИД Беларуси.

«Дошло уже до того, что в соседней с Беларусью Польше, балтийских государствах беженцев не только целенаправленно избивают, а убивают и их мертвые тела затем тайком ночью перетаскивают через границу на белорусскую территорию. Это уже не единичные случаи, а стало нормой поведения наших западных соседей», — заявил Макей.

По его словам, конфликтную ситуацию на границе «сфабриковал Запад», чтобы «и далее демонизировать Беларусь, выставить ее источником напряженности в регионе и оправдать свои деструктивные действия» в ее отношении.

По поводу гибели беженцев на границе Макей заявил: «Это ли не верх цинизма и кощунства со стороны радетелей за права человека, относящих себя к более высокому уровню цивилизации и пытающихся учить других, как им надо жить!»

«Даже простому обывателю понятно: 10-миллионная Беларусь объективно не может вести не только гибридную войну, но и никакую войну с 500-миллионным Евросоюзом, даже если бы у нее и были мускулы Арнольда Шварценеггера», — подчеркнул министр.

Министр добавил, что Беларусь уже больше года «продолжает оставаться мишенью воинственного давления со стороны коллективного Запада». «И всё лишь потому, что в Беларуси не удалось реализовать отшлифованный до совершенства сценарий очередной цветной революции, приуроченной к президентским выборам. Сегодня против Беларуси развязана масштабная гибридная война по всем направлениям», — заявил Макей.

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