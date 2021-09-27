Глава МВД Польши: Мы не позволим прорвать нашу границу, несмотря на провокации белорусских сил

Ситуация на границе в связи с нелегальной миграцией со стороны Беларуси стала темой прошедшей 27 сентября совместной пресс-конференции министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского, министра национальной обороны Мариуша Блащака и начальника Главного пограничного управления Томаша Праги.

Источник: Минобороны Польши

В частности Каминьски заявил, что будет рекомендовать правительству продлить чрезвычайное положение, введенное в приграничных районах, передает БелаПАН.

Обстановку на границе министр внутренних дел назвал «крайне напряженной». «Происходит ряд провокационных инцидентов с участием сотрудников пограничной службы Беларуси и попытки массового нарушения целостности нашей границы. У наших солдат и пограничников стальные нервы, если учесть, с какими провокациями они имеют дело. В их сторону бросаются петарды, белорусские солдаты направляют в их сторону оружие», — заявил Каминьски.

«Мы не позволим прорвать нашу границу, несмотря на разного рода провокации белорусских сил», — подчеркнул он.

По его мнению, те, кто пытается прорваться в Польшу, «никоим образом не находятся под угрозой в Беларуси». «Они пребывают там совершенно законно, их действительно приглашает режим Лукашенко и использует их как оружие исключительно по политическим соображениям», — сказал Каминьски.

По его данным, это не перемещение беженцев, а массовая нелегальная миграция, вызванная политическими соображениями.

На пресс-конференции было объявлено, что с августа польские пограничники и военные зафиксировали около 9400 попыток незаконного пересечения границы. 8.200 попыток было сорвано.

Сейчас в Польше около 1200 задержанных нелегальных мигрантов. Многие из них не имеют документов либо предъявили подделки.

Службы Польши изучают дела мигрантов, выясняют их личности. «У нас есть доказательства того, что некоторые из этих людей напрямую связаны с талибами или Исламским государством. Один из них напрямую связан с террористом, арестованным в одном из государств ЕС в связи с подготовкой теракта. Наши службы в первую очередь обследовали группу из примерно 200 человек. Из этой группы у 50 были найдены материалы, свидетельствующие о радикализме, о том, что это молодые люди, прошедшие боевую подготовку, которые участвовали в вооруженных формированиях на Ближнем Востоке», — сообщил Каминьски.

Он пообещал, что польская граница была и будет надежно защищена. «Это лучший способ обеспечить безопасность нашей страны, наших граждан и Европейского союза. Мы должны чувствовать, что наша граница строго охраняется, что наши солдаты и офицеры имеют свободу действий в узкой, ключевой с точки зрения политических целей противника, приграничной полосе», — заявил министр.

Как сообщалось, 26 сентября заместитель министра внутренних дел Беларуси — командующий внутренними войсками Николай Карпенков в эфире телеканала СТВ заявил , что западные спецслужбы под видом мигрантов пытаются забросить в Беларусь экстремистов и террористов. «За этими нелегальными мигрантами стоят их подразделения специального назначения. А мы их знаем, мы же общались, узнаём, чья там форма, кто там находится. И они пытаются под видом якобы возвращения к нам нелегально попавших к ним мигрантов забрасывать к нам и террористов, и экстремистов», — убежден Карпенков.

Читайте также: