Витебский подросток выстрелил в девушку на первом свидании

Инцидент произошел в минувшие выходные. У 18-летней девушки была травмирована правая нога выстрелом из пневматического пистолета, который совершил 17-летний парень.

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Молодые люди после непродолжительной переписки в социальной сети, решили встретиться. Во время прогулки юноша достал пистолет и произвел выстрел в потерпевшую, сообщили в областной милиции.

Парень не смог пояснить мотивы своего поступка, но полностью признал свою вину. На хулигана возбудили уголовное дело.