Непристегнутый водитель «Фольксвагена» погиб в Калинковичском районе

Водитель погиб при опрокидывании автомобиля в Калинковичском районе ночью 26 сентября, сообщили в пресс-службе МВД.

Авария произошла ночью 26 сентября. Установлено, что 21-летний водитель Volkswagen двигался по трассе Капличи — Воротын. На 9-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево и перевернулся на крышу.

В результате ДТП водитель получил несовместимые с жизнью травмы.