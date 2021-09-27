Отопление включили во всех жилых домах Минска

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В Беларуси отопление включено в 97% жилых домов, подлежащих включению от котельных, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: pixabay.com

По информации ведомства, в связи с устойчивым похолоданием всеми облисполкомами и Минским горисполкомом согласовано начало отопительного сезона. Так, по состоянию на утро 27 сентября по республике включено отопление в 97% жилых домов, подлежащих включению от котельных.

В Минске и Могилевской области отопление включено в 100% домов, в Витебской области — 99,8%, в Гомельской — 99%.
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Тэги: отопление ЖКХ

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