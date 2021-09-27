Почти 20 человек на прошлой неделе наказали по административным статьям

С 20 по 24 сентября районные суды Минска рассмотрели по меньшей мере 19 административных дел по статьям КоАП, связанным с организацией и участием в массовых мероприятиях и распространением экстремистских материалов. Об этом свидетельствует отчет лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

16 человек наказаны арестами от 7 до 15 суток, еще трое — штрафами от 20 до 60 базовых величин (от 580 до 1740 рублей).

Семерых задержанных осудили за изготовление или распространение экстремистских материалов (ст. 19.11), шесть — за неповиновение законному распоряжению должностного лица при исполнении им служебных полномочий (ст. 24.3), четверых — за мелкое хулиганство (ст. 19.1), еще двоих — за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 24.23 КоАП).

В частности супруги Сергей Крупенич и Анастасия Крупенич-Кондратьева 23 сентября были вновь арестованы на 13 суток по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность). Срок их предыдущего ареста истекал 25 сентября. Это шестой подряд арест супругов, их задержали в середине июля. В общей сложности они наказаны 84 сутками ареста каждый за пересылку в частной переписке сообщений из телеграм-каналов, признанных властями экстремистскими.

Четверо участников протестного марша на улице Кунцевщина, задержанные и арестованные 9 сентября, после истечения срока ареста на прошлой неделе наказаны вновь — по ст. 19.1 КоАП (мелкое хулиганство). Дмитрий Поляков, Владислав Кубицкий и Алексей Бусел арестованы на 15 суток, Татьяна Бусел — на 13 суток.