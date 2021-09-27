Мария Колесникова стала лауреатом премии имени Вацлава Гавела, которую ежегодно вручает Парламентская ассамблея Совета Европы.

Как сообщает пресс-служба ПАСЕ, так как Колесникова находится в заключении, премию от ее имени приняла ее сестра Татьяна Хомич.

Вручая награду, президент ПАСЕ Рик Дамс отметил: «Выступая против режима, который выбрал силу и жестокость в ответ на мирные и законные протесты, Мария Колесникова показала, что она готова рискнуть собственной безопасностью ради дела большего, чем она сама — и так она проявила истинное мужество. Действительно, мужественный — это слово, которое, я считаю, лучше всего описывает всех трех наших кандидатов, включенных в шорт-лист премии. Как и Вацлав Гавел, все они продемонстрировали готовность пожертвовать собственной безопасностью, своим благополучием и, в конечном итоге, своей свободой ради более великого дела — защиты прав человека для всех. Это премия, за которую заплачена высокая цена».

Принимая награду, Татьяна Хомич сказала, что ее сестра хотела бы посвятить свою победу всем, кто в Беларуси борется за свои права. «Эта награда — знак солидарности всего демократического мира с народом Беларуси. Это также знак для нас, белорусов, что международное сообщество поддерживает нас и что мы на правильном пути».

Кроме Колесниковой в шорт-лист премии вошли международная организация «Репортеры без границ» и бурундийский правозащитник Жермен Рукуки.

Премией имени Вацлава Гавела ПАСЕ ежегодно отмечает «выдающиеся действия гражданского общества в защиту прав человека в Европе и за ее пределами». Материальная часть премии — 60 тысяч евро.

В 2013 году ее лауреатом стал председатель белорусского правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, который сейчас находится под стражей и признан политзаключенным.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ПАСЕ, Мария Колесникова — один из лидеров белорусской оппозиции и член Координационного совета. «Она возглавляла предвыборный штаб бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико и стала одним из трех женских символов белорусской оппозиции и борьбы народа Беларуси за гражданские и политические свободы и основные права», — говорится в сообщении.

6 сентября этого года Минский областной суд приговорил Колесникову к 11 годам заключения в колонии общего режима. Проходящий с ней по одному делу юрист Максим Знак осужден на 10 лет колонии усиленного режима.

Дело координатора штаба Виктора Бабарико на президентских выборах 2020 года Колесниковой и юриста штаба Знака суд рассмотрел за месяц: первое заседание прошло 4 августа. Процесс вел судья Сергей Епихов. Колесникову и Знака обвинили в попытке захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и создании экстремистского формирования.

Колесникову взяли под стражу 8 сентября 2020 года. За день до этого неизвестные похитили ее в центре Минска и пытались вывезти из страны, однако на белорусско-украинской границе она порвала паспорт. 9 сентября задержали Знака.

Колесникова и Знак признаны политзаключенными.