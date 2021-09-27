Лукашенко назвал первопричину «гуманитарной катастрофы» на границе

Александр Лукашенко в своей манере вновь обвинил западные страны в созданном на границах Беларуси со странами Евросоюза проблемах.

На совещании с силовиками он заявил, что упреки в адрес официального Минска являются «чепухой».

Белорусский правитель считает, что страны Запада сами виноваты в возникшем миграционном кризисе: «Вы их туда звали. Вы разорили там эти страны. Вы — первопричина того, что люди бегут от войны на Запад. Поэтому надо разбираться там. И я уже не раз подчеркивал, что это международная банда, которая оттуда людей перевозит не только через Беларусь. Через Средиземное море еще больше идет в ЕС народа. Валом идут. И это все организовано соответствующими людьми».

Лукашенко также представил свою версию того, как происходит транзит мигрантов через Беларусь: «Там организовывают этих людей, финансируют отчасти. Самолетами они летят сюда, пользуются безвизовым режимом, который у нас существует. Здесь их тоже принимают соответствующие люди, ведут на границу, перебрасывают туда. А там — в Польше, Литве и других странах — самые бандюганы сидят, которые их принимают в Польше, к примеру. И отправляют дальше в Германию. Они же не в Польшу идут. Они идут в Германию, Францию, отчасти в Великобританию. Для них границ нет».

«И я уже открыто сказал: вы (Запад. — БелаПАН.) против нас развернули гибридную войну, вы против нас ведете санкционную войну, и вы что, хотите, чтобы мы вас защищали здесь? Так не будет. Пусть там борются с теми, кто не нужен в Польше или в Литве», — заявил он.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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