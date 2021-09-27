Несмотря на возражения России, ПАСЕ проведет срочные дебаты по поводу миграционного кризиса на границе с Беларусью

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на открытии осенней сессии 27 сентября большинством голосов одобрила проведение срочных дебатов на тему «Усиление миграционного давления на границах Латвии, Литвы и Польши с Беларусью».

Кроме того, ПАСЕ проведет срочные дебаты по ситуации в Афганистане и ее последствиях для региона и Европы, а также обсудит проект второго дополнительного протокола к конвенции о киберпреступности.

Против проведения срочных дебатов по Беларуси выступил представитель российской делегации в ПАСЕ Сергей Кисляк. «Я, как и многие мои коллеги, против обсуждения вопроса по Беларуси, потому что он надуманный и искусственный», — сказал Кисляк.

Украинский депутат Алексей Гончаренко поддержал проведение дебатов по Беларуси. «Александр Лукашенко использует мигрантов в качестве оружия, в качестве средства давления. Уже были погибшие и раненые на границе. Эта тема очень важна», — заявил Гончаренко.

Председатель ПАСЕ Рик Дамс отметил, что обсуждение миграционного кризиса на границе Беларуси с ЕС в рамках процедуры срочных дебатов поддержало Бюро ПАСЕ.

В итоге 111 членов ПАСЕ проголосовали за проведение дебатов, против — 22, воздержались — 6.

Обсуждение миграционного кризиса на границе с Беларусью запланировано на 30 сентября.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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