В Беларуси за сутки официально зарегистрировано 1.946 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.946 пациентов с COVID-19, выписано 1.266 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По официальным данным, зафиксировано 10 смертей, связанных с коронавирусной инфекцией.

26 сентября пресс-служба сообщила о 1.974 новых случаях коронавируса, 25 сентября — о 1.987, 24-го — о 1.994 (новый суточный рекорд), 23 сентября — о 1.973, 22-го — о 1.989, 21-го — о 1.917, 20-го — о 1.941, 19-го — о 1.982 заболевших.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 532.149 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровел 514.561 пациент с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4.102 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19.603 теста на коронавирус, что в 1,6 раза меньше, чем днем ранее (32.739). Всего в стране проведен 8.414.751 тест.