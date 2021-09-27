Лукашенко: страны Запада силой гонят нелегальных мигрантов, как скотину, к нашей границе

По словам Лукашенко, с мигрантами в западных странах обращаются неподобающе.

«Люди в военной форме (ясно кто, мы это видим) — и полиция, и погранвойска, уже армию подключили к этому — силой гонят, как скотину, к нашей общей границе. Избитых, замерзших, изувеченных, порой мертвых перебрасывают на нашу сторону. А нам что остается делать? Не бросишь же человека на границе».

Он считает, что из-за сложившейся проблемы «все правозащитники рот закрыли и молчат, за исключением отдельных возгласов» (здесь и далее — по видеозаписи, размещенной в телеграм-канале «Пул Первого»).

«Против людей этих тоже борются, им не дают сказать и слова — ни журналистам, ни правозащитникам. Только со стороны Беларуси они могут проникнуть к этим мигрантам и посмотреть, как они там на линии границы существуют. Никакого осуждения со стороны международных правозащитных институтов не последовало. Помощь беженцам, застрявшим на границе, надо оказывать, обязательно надо это делать, Анатолий Петрович [Лаппо]. Куда нам деваться, если там женщины и дети умирают? Поэтому я хотел бы сегодня еще раз обратиться к международным организациям, руководителям, гражданскому, как они говорят, обществу зарубежных стран, чтобы обратили внимание на ситуацию, которая складывается на границе и все-таки соблюдали права человека, которые они сами декларировали», — добавил Лукашенко.

Напомним, белорусские власти обвиняют в нелегальной миграции так называемый «коллективный Запад». Сначала Александр Лукашенко об этом заявил , а затем эту тему продолжил и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.

Отметим, что 8 сентября представительство ЕС заявило демарш Министерству иностранных дел Беларуси «в связи с незаконными пересечениями границы со стороны Беларуси в Европейский союз».

«Европейская служба внешних действий утверждает, что наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Беларуси в ЕС не является отражением неспособности властей Беларуси соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми, — говорится в сообщении на сайте представительства ЕС. — Для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин. ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях и настоятельно призывает власти Беларуси прекратить эту практику».

В тот же день МИД Беларуси выступил с критикой демарша . Во внешнеполитическом ведомстве заявили: «Пытаться утверждать, что Беларусь каким-то образом причастна к росту количества переходов границы, по меньшей мере некомпетентно и непрофессионально. Мы не имеем ничего общего с истинными причинами роста потоков миграции из проблемных регионов. А вот страны ЕС как участники известных коалиций имеют к этому прямое отношение».

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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