За выходные в страны ЕС не впустили более 570 нелегалов со стороны Беларуси

В минувшие выходные в страны Европейского союза не впустили более 570 мигрантов, намеревавшихся нелегально перейти границу с территории Беларуси.

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Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 25 и 26 сентября было предпринято соответственно 259 и 218 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. При этом в субботу задержали 18 нелегалов (17 иракцев и конголезца), остальных не впустили, а в воскресенье развернули всех.

Кроме того, за пособничество в нелегальном переходе границы в минувшие выходные задержаны 12 иностранцев — граждане Ирака и Сирии (по 3), Польши (2), Азербайджана, Беларуси, Индии и России (по 1).

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы (СОГГ) Литвы сообщила, что 25 сентября в страну не впустили 44 нелегальных мигранта со стороны Беларуси, а 26-го — 24. За два дня по гуманитарным причинам на территорию Литвы пропустили трех человек.

«Согласно отчету СОГГ, один мигрант, замеченный пограничниками [26 сентября] при переходе границы в неустановленном месте в Друскининкайском муниципалитете, упал на землю без сознания, пограничники вызвали скорую помощь, — говорится в сообщении LRT. — После доставки в больницу, анализов и обследования выяснилось, что нелегал притворялся и имитировал потерю сознания. По данным СОГГ, он здоров и не нуждается в медицинской помощи. В Литву иностранца не примут».

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 25 и 26 сентября по 14 иностранцев пытались незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Никого не задержали и в страну не впустили.

Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.376 нелегальных мигрантов. За это же время 38 человек были пропущены по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 390 иностранцев, незаконно пересекших границу.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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