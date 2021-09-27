Биржа: евро существенно упал на торгах
На первых на этой неделе торгах на БВФБ европейская валюта существенно просела.
Евро потерял 0,0165 пункта — 2,9175 белорусского рубля.
Упал сегодня и доллар. Минус составил 0,0062 пункта — 2,494 белорусского рубля.
В свою очередь российский рубль растет на 0,0077 пункта — 3,4366 белорусского рубля за 100 российских.
На прошедшей рабочей неделе (20-24 сентября) на БВФБ сразу четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
Читайте также:
Занятость падает, а ВВП растет. В чем парадокс? За 20 лет, прошедших с президентских выборов-2001, доллар вырос в 17 раз Эксперты: Беларусь может оказаться в экономической депрессии
Подписывайтесь и читайте нас в