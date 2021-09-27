Биржа: евро существенно упал на торгах

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На первых на этой неделе торгах на БВФБ европейская валюта существенно просела.

Фото pixabay.com

Евро потерял 0,0165 пункта — 2,9175 белорусского рубля.

Упал сегодня и доллар. Минус составил 0,0062 пункта — 2,494 белорусского рубля.

В свою очередь российский рубль растет на 0,0077 пункта — 3,4366 белорусского рубля за 100 российских.

На прошедшей рабочей неделе (20-24 сентября) на БВФБ сразу четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.byпродемонстрировали рост.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

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Тэги: курсы валют

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