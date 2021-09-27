COVID-19. На Витебщине в 2,12 раза меньше вакцинированных, чем в Минске

Более 2 млн 9 тыс. жителей Беларуси получили первую дозу вакцины против COVID-19 , из них более 1 млн 571 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Наибольшее количество прошедших полный курс вакцинации в Минске — 351,4 тыс. человек. Далее следует Гомельская область — более 279,5 тыс., затем Брестская — 193,1 тыс. человек. В Минской области привито более 183,9 тыс. жителей, в Могилевской — 178,6 тыс., в Гродненской — 169,6 тыс., в Витебской — 166,1 тыс.

Курс вакцинации завершили более 48,4 тыс. сотрудников организаций и ведомств.

В Минздраве отметили, что в Беларуси работает около 1 тыс. пунктов для вакцинации от COVID-19. Полный список размещен на сайте министерства.

Кроме того, в Минздраве приказом от 14 сентября 2021 года утвержден порядок вакцинации против COVID-19 женщин во время беременности.

Так, вакцинация беременных и матерей в период грудного вскармливания будет проводиться в соответствии с прилагаемыми к иммунобиологическому лекарственному средству документами. Речь идет об инструкции по медицинскому применению с общей характеристикой лекарственного препарата. Обязательное условие — отсутствие противопоказаний к вакцинации, добавили в министерстве.

По данным Минздрава, с начала пандемии в стране зарегистрировано 530.203 человека с положительным тестом на COVID-19, умерло 4.092 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в ходе посещения 26 сентября «красных зон» 6-й минской больницы заявил, что в настоящее время наблюдается рост заболеваемости COVID-19, отметив «смещение заболеваемости в сторону более молодых» людей.

«Хочу подчеркнуть, что все тяжелые случаи COVID-19 (пациенты на ИВЛ и нуждающиеся в интенсивной терапии) — это непривитые от COVID-19, — заявил Пиневич. — Мы должны понимать, что с учетом значительной роли дельта-штамма в структуре заболеваемости COVID-19 сохраняет принципиальную значимость вакцинация. Не важно, какую вакцину выберет гражданин, важно дать организму дополнительную защиту против этого тяжелого инфекционного заболевания».