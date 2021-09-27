В Беларусь придут заморозки — объявлен желтый уровень опасности

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

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По данным синоптиков, ночью 29 сентября в некоторых регионах на почве возможны слабые заморозки 0..-2, а ночью 30 сентября — на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки 0..-3.

В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

МЧС отмечает, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, в осенне-весенний период для семян и всходов.

«Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Также не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды», — рекомендуют спасатели.