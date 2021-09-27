Доллар и евро падают утром 27 сентября

/ Экономика
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Американская и европейская валюты сдают свои позиции на открытии торгов на БВФБ в понедельник, 27 сентября.

Евро падает на 0,0091 пункта — 2,9249 белорусского рубля, а доллар 0,0069 пункта — 2,4933 белорусского рубля.

На прошедшей рабочей неделе (20-24 сентября) на БВФБ сразу четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, продемонстрировали рост.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

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Тэги: курсы валют

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