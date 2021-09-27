Биткоин вновь начал расти 27.09.2021 / 09:44 / Экономика Просмотров: 44 A- A+ Самая популярная криптовалюта вновь демонстрирует рост. Об этом свидетельствуют электронные торги. Фото pexels.com По данным на 09:35 по минскому времени, биткоин добавляет +4,87% и находится на уровне 44005 доллара. Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Сюжет: Криптовалюта Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: криптовалюты Другие материалы на эту тему: В Беларуси запустили первую криптобиржу. В нее вложились Прокопеня и Гуцериевы Успеть в уходящий поезд. Покупаем криптовалюту за три шага Белорусский инвестор: биткоин будет стоить миллион долларов «ПВТ хайп не нужен». Когда в Беларуси заработают криптобиржи и обменники?