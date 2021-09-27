Биткоин вновь начал расти

/ Экономика
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Самая популярная криптовалюта вновь демонстрирует рост. Об этом свидетельствуют электронные торги.

Фото pexels.com

По данным на 09:35 по минскому времени, биткоин добавляет +4,87% и находится на уровне 44005 доллара.

 

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Сюжет: Криптовалюта
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Тэги: криптовалюты

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