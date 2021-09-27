«Готовы наших детей живьем сожрать». Карпенков запугивает белорусов

За мигрантами, которых возвращают в Беларусь с сопредельных территорий Евросоюза, стоят спецслужбы, которые пытаются забросить в нашу страну террористов и экстремистов, заявил заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

«Последние полгода, которые вот есть, по определенным моментам где-то обстановка находится под полным нашим контролем, а где-то, получается, она и усугубилась. Если касается где-то вот обстановка тех моментов, которые были связаны с протестными акциями, с возможностью организовать стачки, массовые беспорядки, то сейчас этого нет. Всё под полным-полным контролем», — сказал Карпенков в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.

Силовик декларировал «неотвратимость возмездия за то, что он (участник протестов. — БелаПАН.) совершил, и за то, что он пытался». При этом Карпенков не уточнил, где положение ухудшилось, однако описал свое видение внешнеполитической ситуации: «Кто мог представить еще полгода назад, что будут введены такие жесточайшие санкции — и первые, и вторые, и третьи, и четвертые, кордоны выстроены — что будет эта провокация с самолетом, то, что самолеты «Белавиа» не будут пускать в Западную Европу, что натовские войска будут присутствовать практически во всех государствах — и в Литве, и в Латвии, и в Польше. Украина заняла такую агрессивную позицию».

Он назвал кризис с мигрантами на границе с Евросоюзом заранее спланированной гибридной войной. «За этими нелегальными мигрантами стоят их подразделения специального назначения. А мы их знаем, мы же общались, узнаём, чья там форма, кто там находится. И они пытаются под видом якобы возвращения к нам нелегально попавших к ним мигрантов забрасывать к нам и террористов, и экстремистов», — убежден Карпенков.

Последних, как уверен Карпенков, собирают по всей Западной Европе: представителей «Исламского государства», «среди тех, кто у них сидел в следственных изоляторах и под следствием был, забросить сюда, в Республику Беларусь, для того, чтобы дестабилизировать здесь обстановку; там и трупы, там и убитые, и искалеченные».

Представитель МВД отметил, что внутренние войска в условиях, когда «обстановка на границе неспокойная», помогают пограничникам, «чтобы не было, скажем так, непонятных провокаций, которые могут совершить спецслужбы западных стран с нашей территории по отношению к территории Литвы, Латвии, Польши».

По словам Карпенкова, внутренние войска оказывают помощь и «в работе с нелегальными мигрантами, не давая, чтобы к нам стадами загоняли». «Мы их раздеваем, мы их осматриваем, чтобы не было видно явных каких-то ранений, каких-то признаков, что тот или иной мигрант участвовал в боевых действиях, стрелял из автомата, потому что остаются определенные следы на теле», — заявил он.

Карпенков считает, что те, кто говорит о диверсиях на территории Беларуси, на это не способны. «Есть, да, реальные отморозки, инициативники, которые работают на ByPol (организация, созданная бывшими сотрудниками милиции, признана властями экстремистской. — БелаПАН.), которые предложили себя. Твари. Продажные. Люди ненавидящие ни себя, ни людей, ни свою страну, которые угрожают и сейчас, и нашим детям угрожают, которые готовы наших детей живьем сожрать. В этой ситуации мы ко всему готовы, мы боеготовы», — пояснил силовик, угрожая «зачисткой», «если не дай бог что-то произойдет».

Напомним, белорусские власти обвиняют в нелегальной миграции так называемый «коллективный Запад». Сначала Александр Лукашенко об этом заявил , а затем эту тему продолжил и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.

Отметим, что 8 сентября представительство ЕС заявило демарш Министерству иностранных дел Беларуси «в связи с незаконными пересечениями границы со стороны Беларуси в Европейский союз».

«Европейская служба внешних действий утверждает, что наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Беларуси в ЕС не является отражением неспособности властей Беларуси соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми, — говорится в сообщении на сайте представительства ЕС. — Для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин. ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях и настоятельно призывает власти Беларуси прекратить эту практику».

В тот же день МИД Беларуси выступил с критикой демарша . Во внешнеполитическом ведомстве заявили: «Пытаться утверждать, что Беларусь каким-то образом причастна к росту количества переходов границы, по меньшей мере некомпетентно и непрофессионально. Мы не имеем ничего общего с истинными причинами роста потоков миграции из проблемных регионов. А вот страны ЕС как участники известных коалиций имеют к этому прямое отношение».

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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