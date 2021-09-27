Госсекретарь Совбеза обвинил «коллективный Запад» в нелегальной миграции

За два месяца белорусские пограничники не пустили на территорию страны 8,5 тыс. беженцев, которых туда пытались отправить поляки и литовцы, заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

«Только за август—сентябрь, за эти два месяца, пресечено более 700 попыток выдворения с территории Польши и Литвы на территорию Беларуси. Более 8,5 тыс. беженцев пытались вытолкнуть поляки, литовцы на территорию Беларуси, и прежде чем их сюда отправить, людей избивают, бьют электрошокерами», — сказал Вольфович в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ.

По его словам, подобные случаи происходят каждый день.

Чиновник отверг вину Минска в миграционном кризисе: «Те миграционные потоки, которые идут, пытаются идти через Беларусь на территорию Восточной Европы... Не Беларусь в этом виновата. Корень зла надо искать не в Беларуси, хотя и упрекают Беларусь в этом. А надо посмотреть и спросить «коллективный Запад», что способствует этим миграционным процессам, откуда эти потоки мигрантов вообще взялись».

По мнению Вольфовича, в таких «прекрасных странах», как Ливия, Иран, Ирак, Сирия, раньше «народ жил счастливо и не думал даже об этой Европе, а многие не знали, что существует Европа». После этого там свергли «неконституционным путем лидеров», разрушили города, создали ситуацию, «связанную с голодом, нищетой, где рвутся бомбы», и «люди, конечно, побежали спасать своих детей и спасать свои семьи».

«В Европу их даже позвали, им же сказали, что в Европе все хорошо, замечательно, и люди поехали жить, они готовы трудиться», — заявил силовик.

«Вместо того чтобы работать в соответствии с действующими международными договорами и двусторонними договорами, которые в принципе соблюдались всегда, Запад пытается отгородиться от этой проблемы колючей проволокой. Гибнут люди, которые пытаются пройти туда. Вместо того чтобы решать это нормальными дипломатическими путями, искать способ решения этой задачи, Запад пытается обвинить Беларусь в том, что мы ведем какую-то гибридную войну. На самом деле такого нет», — подчеркнул чиновник.

«Нужно садиться за стол переговоров и находить консенсус, — призвал чиновник. — Прежде всего ход за западными партнерами».

8 сентября представительство ЕС заявило демарш Министерству иностранных дел Беларуси «в связи с незаконными пересечениями границы со стороны Беларуси в Европейский союз».

«Европейская служба внешних действий утверждает, что наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Беларуси в ЕС не является отражением неспособности властей Беларуси соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми, — говорится в сообщении на сайте представительства ЕС. — Для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин. ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях и настоятельно призывает власти Беларуси прекратить эту практику».

В тот же день МИД Беларуси выступил с критикой демарша . Во внешнеполитическом ведомстве заявили: «Пытаться утверждать, что Беларусь каким-то образом причастна к росту количества переходов границы, по меньшей мере некомпетентно и непрофессионально. Мы не имеем ничего общего с истинными причинами роста потоков миграции из проблемных регионов. А вот страны ЕС как участники известных коалиций имеют к этому прямое отношение».

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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