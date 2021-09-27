Макей пожаловался на польского коллегу, который отказался от встречи с ним

Ряд представителей стран отказались от встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, который участвовал в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Некоторые коллеги, запросив встречу со мной, через некоторое время от нее отказались. Так сделал мой польский коллега, хотя есть о чем поговорить, есть что обсудить, и по итогам разговора могли бы быть выработаны конкретные направления сотрудничества», — заявил Макей в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.

По его словам, такой демарш является показатель того, как «они хотят решать те проблемы, которые находятся на нашей повестке дня и которые должны решаться».

Фото МИД Беларуси носит иллюстративный характер

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