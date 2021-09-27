«Шахтер» упрочил лидерство, минское «Динамо» вышло на 3-е место

В чемпионате Беларуси по футболу в высшей лиге осталось сыграть всего шесть туров. В гонке за награды остаются пять клубов.

Фото ФК «Шахтер»

Вот полная картина 24-го тура:

«Шахтер» — «Неман» — 1:0;

«Сморгонь» — «Динамо» (Мн) — 0:5;

«Энергетик-БГУ» — «Витебск» — 2:2;

«Рух» — БАТЭ — 2:2;

«Минск» — «Слуцк» — 2:1;

«Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ» — 0:0;

«Гомель» — «Динамо» (Бр) — 0:0;

«Славия» — «Спутник» — 3:0 (тех.).

Турнирная таблица на данный момент выглядит так:

Шахтер — 56 очков (после 22 игр); БАТЭ — 52 (24); Динамо (Мн) — 51 (24); Рух — 48 (24); Гомель — 45 (23); Витебск — 34 (24); Динамо (Бр) — 32 (24); Энергетик-БГУ — 28 (24); Ислочь — 28 (24); Неман — 27 (24); Минск — 27 (23); Торпедо-БелАЗ — 26 (23); Слуцк — 22 (24); Славия — 21 (23); Сморгонь — 13 (24); Спутник — 7 (24).

В 25-м туре встретятся:

01.10.

«Спутник» — БАТЭ;

«Неман» — «Рух» (начало в 17:30);

«Динамо» (Мн) — «Шахтер» (19:30).

02.10.

«Динамо» (Бр) — «Минск» (14:00);

«Витебск» — «Ислочь» (16:00);

«Торпедо-БелАЗ» — «Сморгонь» (18:00);

«Гомель» — «Славия» (20:00).

03.10.

«Слуцк» — «Энергетик-БГУ» (14:00).