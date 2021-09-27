«Шахтер» упрочил лидерство, минское «Динамо» вышло на 3-е место

/ Спорт
Просмотров: 19

В чемпионате Беларуси по футболу в высшей лиге осталось сыграть всего шесть туров. В гонке за награды остаются пять клубов.

Фото ФК «Шахтер»

Вот полная картина 24-го тура:

  • «Шахтер» — «Неман» — 1:0;
  • «Сморгонь» — «Динамо» (Мн) — 0:5;
  • «Энергетик-БГУ» — «Витебск» — 2:2;
  • «Рух» — БАТЭ — 2:2;
  • «Минск» — «Слуцк» — 2:1;
  • «Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ» — 0:0;
  • «Гомель» — «Динамо» (Бр) — 0:0;
  • «Славия» — «Спутник» — 3:0 (тех.).

Турнирная таблица на данный момент выглядит так:

  1. Шахтер — 56 очков (после 22 игр);
  2. БАТЭ — 52 (24);
  3. Динамо (Мн) — 51 (24);
  4. Рух — 48 (24);
  5. Гомель — 45 (23);
  6. Витебск — 34 (24);
  7. Динамо (Бр) — 32 (24);
  8. Энергетик-БГУ — 28 (24);
  9. Ислочь — 28 (24);
  10. Неман — 27 (24);
  11. Минск — 27 (23);
  12. Торпедо-БелАЗ — 26 (23);
  13. Слуцк — 22 (24);
  14. Славия — 21 (23);
  15. Сморгонь — 13 (24);
  16. Спутник — 7 (24).

В 25-м туре встретятся:

01.10.

  • «Спутник» — БАТЭ;
  • «Неман» — «Рух» (начало в 17:30);
  • «Динамо» (Мн) — «Шахтер» (19:30).

02.10.

  • «Динамо» (Бр) — «Минск» (14:00);
  • «Витебск» — «Ислочь» (16:00);
  • «Торпедо-БелАЗ» —  «Сморгонь» (18:00);
  • «Гомель» — «Славия» (20:00).

03.10.

  • «Слуцк» — «Энергетик-БГУ» (14:00).

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-Беларусь

Другие материалы на эту тему:

Футбол. «Мы играем, чтобы приносить людям хоть какие-то положительные эмоции»

Футбол. «Мы играем, чтобы приносить людям хоть какие-то положительные эмоции»

Бывший игрок сборной Беларуси отстранен от футбола пожизненно за договорняки

Бывший игрок сборной Беларуси отстранен от футбола пожизненно за договорняки

Алексей Бага: мы сдержали слово

Алексей Бага: мы сдержали слово

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли