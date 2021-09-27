«Шахтер» упрочил лидерство, минское «Динамо» вышло на 3-е место
В чемпионате Беларуси по футболу в высшей лиге осталось сыграть всего шесть туров. В гонке за награды остаются пять клубов.
Вот полная картина 24-го тура:
- «Шахтер» — «Неман» — 1:0;
- «Сморгонь» — «Динамо» (Мн) — 0:5;
- «Энергетик-БГУ» — «Витебск» — 2:2;
- «Рух» — БАТЭ — 2:2;
- «Минск» — «Слуцк» — 2:1;
- «Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ» — 0:0;
- «Гомель» — «Динамо» (Бр) — 0:0;
- «Славия» — «Спутник» — 3:0 (тех.).
Турнирная таблица на данный момент выглядит так:
- Шахтер — 56 очков (после 22 игр);
- БАТЭ — 52 (24);
- Динамо (Мн) — 51 (24);
- Рух — 48 (24);
- Гомель — 45 (23);
- Витебск — 34 (24);
- Динамо (Бр) — 32 (24);
- Энергетик-БГУ — 28 (24);
- Ислочь — 28 (24);
- Неман — 27 (24);
- Минск — 27 (23);
- Торпедо-БелАЗ — 26 (23);
- Слуцк — 22 (24);
- Славия — 21 (23);
- Сморгонь — 13 (24);
- Спутник — 7 (24).
В 25-м туре встретятся:
01.10.
- «Спутник» — БАТЭ;
- «Неман» — «Рух» (начало в 17:30);
- «Динамо» (Мн) — «Шахтер» (19:30).
02.10.
- «Динамо» (Бр) — «Минск» (14:00);
- «Витебск» — «Ислочь» (16:00);
- «Торпедо-БелАЗ» — «Сморгонь» (18:00);
- «Гомель» — «Славия» (20:00).
03.10.
- «Слуцк» — «Энергетик-БГУ» (14:00).