Православные отмечают Воздвижение Креста Господня: что нельзя делать

Православные верующие всего мира отмечают сегодня Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

В 326 году православная византийская императрица Елена отправилась в Иерусалим с намерением отыскать Крест, на котором распяли Спасителя. Это было не так-то просто — в течение 300 лет римские власти делали все, чтобы стереть память о Христе. На Голгофе, к примеру, красовался храм Венеры. Однако Елена организовала раскопки и обнаружила Крест Господень.

Тысячи людей собрались тогда у Лысой горы. От стечения множества народа не все могли видеть и целовать Крест Господень, тогда Патриарх Иерусалимский Макарий поднялся на возвышенное место и воздвигнул Крест так, чтобы народ мог его видеть.

Царица Елена часть Креста Господня принесла своему сыну, а другую часть оставила в Иерусалиме. Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме великолепный храм в честь Воскресения Христова. Построил также храмы на Елеонской горе, в Вифлееме и Хевроне у Дуба Мамрийского.

На Святой земле Крест находился почти три века. Но в 614 году персидские интервенты вывезли его вместе с другими сокровищами. Через 14 лет святыню удалось вернуть в Иерусалим. Византийский император Ираклий сам внес ее на Голгофу, в храм Воскресения Христова.

По церковному уставу, в этот день устанавливается однодневный пост в воспоминание крестных страданий Иисуса Христа.

Вот, какие запреты существуют в этот день:

нельзя работать, убирать в доме, стирать, шить;

лучше не начинать никаких важных дел;

нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты (еду можно приправлять только растительным маслом);

нельзя ссориться и выяснять отношения с близкими;

запрещено ходить в лес.

Ранее предки на Воздвижение заготавливали капусту на зиму, окропляли дом освященной в церкви водой.

Они также верили, что в этот праздник происходит битва между добром и злом, и, чтобы помочь силам добра, было принято класть в закрома крест или перекрещенные ветки рябины.

Также крест выжигали на дверной притолоке и амбарных воротах. Считалось, что именно на Воздвиженье улетают перелетные птицы, уносящие с собой «ключи от лета», а медведи залегают в берлоги.

Крестьяне говорили: «Воздвиженье осень к зиме двигает». По погоде этого дня они судили, скоро ли наступит зима, какой будет весна и даже лето. Так, утренние заморозки сулили скорую зиму, а если погода ясная и теплая, то холода наступят нескоро. Перелетных уже не видно, значит, будут трескучие морозы. Резкое похолодание говорило о ранней весне, а если северный ветер подул — к жаркому лету.