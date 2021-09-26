Серьезное ДТП на МКАД — загорелся автомобиль, погибли четыре человека

Крупное ДТП с участием трех легковых автомобилей и фуры случилось днем 26 сентября в районе 19-го километра внутреннего кольца МКАД.

По предварительной информации ГАИ Минска, в средней полосе у «Мерседеса» заклинило колесо, дальше двигаться машина не могла. Вслед за ней пришлось остановиться «Ситроену» и «Хонде».

В это время 49-летний водитель фуры «МАН», не успев затормозить, врезался в остановившиеся легковушки. «Хонда» вылетела за пределы проезжей части и ударилась в отбойник, а «Ситроен» загорелся.

Как уточняет Следственный комитет, водитель и трое пассажиров «Ситроена» получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия. Их личности устанавливаются.

Пассажиры «Хонды» с незначительными травмами доставлены в больницу.