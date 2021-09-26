Макей заявил, что представители ООН причастны к финансированию протестов в Беларуси
Глава МИД Владимир Макей встретился с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. Белорусский министр, в частности, заявил о причастности представителей ООН в Беларуси к финансированию протестов.
«Отдельные его помощники, а эти помощники, как нам известно, являются представителями стран — членов Европейского союза, за его спиной делают ряд, скажем, неприглядных вещей. И если в ближайшее время будут опубликованы соответствующие материалы по линии ООН с подачи этих помощников генерального секретаря, мы расскажем о том, как некоторые представители команды ООН в Беларуси использовали финансовые средства ООН, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций и тому подобное, — заявил глава белорусского МИД в эфире телеканала
Макей также указал Гутерришу на недопустимость использования отдельных структур ООН для демонизации Беларуси, дискредитации Беларуси «по абсолютно надуманным политизированным мотивам».
Напомним, министр иностранных дел Беларуси 21−28 сентября