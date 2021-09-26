В Беларуси официально зарегистрировали 1974 случая COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1974 пациента с COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По официальным данным, зафиксировано 11 смертей, связанных с коронавирусной инфекцией.

25 сентября пресс-служба сообщила о 1987 новых случаях коронавируса, 24-го — о 1994 (новый суточный рекорд), 23 сентября — о 1973, 22-го — о 1989, 21-го — о 1917, 20-го — 1941, 19-го — о 1982, 18 сентября — о 1986 заболевших.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 550 203 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 513 295 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4092 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 32 739 тестов на коронавирус (днем ранее — 32 227). Всего в стране проведено 8 395 148 тестов.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сегодня в ходе мониторинга работы «красных зон» 6-й минской больницы заявил о том, что в настоящее время наблюдается рост заболеваемости COVID-19, отметив «смещение заболеваемости в сторону более молодых» людей.

«Хочу подчеркнуть, что все тяжелые случаи COVID-19 (пациенты на ИВЛ и нуждающиеся в интенсивной терапии) — это непривитые от COVID-19, — заявил Пиневич. — Мы должны понимать, что с учетом значительной роли дельта-штамма в структуре заболеваемости COVID-19 сохраняет принципиальную значимость вакцинация. Не важно, какую вакцину выберет гражданин, важно дать организму дополнительную защиту против этого тяжелого инфекционного заболевания».