Более полутора тысяч фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС

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На границе Беларуси с Евросоюзом 26 сентября ожидают выезда более 1,6 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска «Видзы» ожидат более 150 большегрузов, «Котловка» — более 170, «Каменный Лог» — более 400, «Бенякони» — свыше 170, «Привалка» — более 230 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска «Брузги» скопилось более 130 грузовиков, «Берестовица» — более 70, «Козловичи» — более 50.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска «Григоровщина» скопилось более 160 грузовиков, «Урбаны» — свыше 140.
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Тэги: Беларусь-ЕС Госпогранкомитет фуры очереди на границе

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