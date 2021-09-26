Правозащитники: 11 задержанных работников, заявлявших ранее о забастовке, находятся в СИЗО КГБ и гомельском СИЗО

Задержанные 22 и 23 сентября работники, заявлявшие ранее о забастовке, находятся в СИЗО КГБ и гомельском СИЗО № 3, сообщает телеграм-канал лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».

По информации правозащитников, это минимум 11 человек, информация о которых подтверждена, передает БелаПАН.

Также правозащитники сообщают, что, по предварительной информации, забастовщиков задержали в рамках статьи 356 (измена государству) и 357 (сговор или другие действия, совершенные с целью захвата власти) Уголовного кодекса. Санкции по этим статьям предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Статус других задержанных рабочих пока не известен.

Ранее, напомним, правозащитники сообщали о задержании не менее 14 работников «Гродно Азота», Белорусского металлургического завода (Жлобин, Гомельская область) и Белорусской железной дороги: Сергея Шелеста, Андрея Погерило, Владимира Журавко, Валентина Тереневича, Григория Рубана, Вадима Ефименко, Дмитрия Ильющенко, Александра Гашникова, Анны Аблаб, Сергея Дзюбы, Артема Рубана, Алексея Сидора, Светланы Зыль и Матвея Веденеева.

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