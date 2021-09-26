Макей обсудил международную повестку дня с генсеком ООН

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который подтвердил готовность продолжать конструктивное сотрудничество с Беларусью по всем направлениям, сообщили в МИД.

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Макей проинформировал Гутерриша о развитии внутриполитической ситуации в Беларуси и процессах по обсуждению конституционных преобразований в стране. Также он проинформировал об обстановке на западной границе республики и тесном взаимодействии белорусской стороны с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.