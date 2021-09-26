Макей обсудил международную повестку дня с генсеком ООН

/ Политика
Просмотров: 125

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который подтвердил готовность продолжать конструктивное сотрудничество с Беларусью по всем направлениям, сообщили в МИД.

Фото: МИД

Макей проинформировал Гутерриша о развитии внутриполитической ситуации в Беларуси и процессах по обсуждению конституционных преобразований в стране. Также он проинформировал об обстановке на западной границе республики и тесном взаимодействии белорусской стороны с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-ООН нелегальные мигранты права человека в Беларуси Персона: Владимир Макей Антониу Гуттереш

Другие материалы на эту тему:

С трибуны ООН обвинили власти Беларуси в ситуации с мигрантами

С трибуны ООН обвинили власти Беларуси в ситуации с мигрантами

«Это неприемлемо». Меркель назвала ситуацию с нелегалами гибридной атакой

«Это неприемлемо». Меркель назвала ситуацию с нелегалами гибридной атакой

Маас: ситуация в Беларуси остается позорным пятном посреди Европы

Маас: ситуация в Беларуси остается позорным пятном посреди Европы

США назвали ситуацию с нелегальными мигрантами местью Лукашенко за санкции

США назвали ситуацию с нелегальными мигрантами местью Лукашенко за санкции