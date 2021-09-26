В Минске ГАИ устроила «облаву»

Сегодня ночью в Минске сотрудники Госавтоинспекции устроили настоящую облаву на трезвых водителей.

Фото УГАИ Минска

Операция «Фильтр» проводилась сотрудниками ОГАИ Заводского и Ленинского районов вместе совместно с коллегами из спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ.

Как сообщается, рейд проходил на пересечениях МКАД с улицами Свислочской, Байкальской и Партизанским проспектом.

За пять часов работы было остановлено более 120 транспортных средств, выявлено 32 нарушителя ПДД (в т.ч. девять бесправников и один пьяный).

Напомним, всю следующую неделю на территории страны будет проходить смецмероприятие «Пешеход».